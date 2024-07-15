Dereye hafriyat döken kamyonet kamerada...

Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:55

Güncelleme: 15.07.2024 - 16:13

Kaman köyünde yaşayan yurttaşlar, saat 13.00 sıralarında köydeki Kaman Deresi'ne hafriyat döken bir kamyoneti gördü.

O anlar köylülerin cep telefonu kamerasına yansırken, derede kirlilik oluştu.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.