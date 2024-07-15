Dereye hafriyat döken kamyonet kamerada...

Bartın'ın Amasra ilçesinde Kaman Deresi'ne hafriyat döken kamyonet, köylülerin cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

DHA
Yayınlanma: 15.07.2024 - 15:55
Abone Ol google-news

Kaman köyünde yaşayan yurttaşlar, saat 13.00 sıralarında köydeki Kaman Deresi'ne hafriyat döken bir kamyoneti gördü.

O anlar köylülerin cep telefonu kamerasına yansırken, derede kirlilik oluştu.

Görüntülerin sosyal medyada yer almasının ardından jandarma, kamyonet ile sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri de bölgede inceleme yaptı.


Bartın haberleri dere haberleri hafriyat haberleri

İlgili Haberler

Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı

Avcılar’da hafriyat kamyonu binaya çarptı
Devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı

Devrilen hafriyat kamyonu otomobili ezdi: 3 yaralı
Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti

Hafriyat kamyonundan düşen işçi, 34 günlük yaşam savaşını kaybetti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler