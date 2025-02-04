Dereye uçan otomobilin sürücüsü yaralandı
Çorum’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçan otomobildeki 1 kişi yaralandı.
Kaza, Ankara yolu 2. Cadde’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç. idaresindeki 19 ACB 802 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu.
Dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kazayı gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahalesi yapılan yaralı, Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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