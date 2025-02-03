'U' dönüşü kaza getirdi! Motosiklet, otomobile çarptı: 1’i ağır, 2 yaralı

Yayınlanma: 03.02.2025 - 09:25

Güncelleme: 03.02.2025 - 10:39

Şehit Ahmet Özsoy Caddesinde dün akşam Ozan B. (23) yönetimindeki 05 ADU 961 plakalı motosiklet, Ersin E.’nun ‘U’ dönüşü için manevra yaptığı 05 AL 355 plakalı otomobiline çarptı.

Kazada motosiklet sürücüsü Ozan B. ve Elif O. (22) yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

BİR KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Tedaviye alınan yaralılardan Elif O.’nun durumunun ağır olduğu belirtildi. Güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.