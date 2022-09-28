Derin dondurucuda bulunan Lina Nazlı'nın cesedini önce yakmak istemişler

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:02

Gaziantep'te 4 yıllık evli olan Melisa İlhan, evli olduğu Abdurrahman Erbay'dan 3 ay önce resmi olarak boşandı. Melisa İlhan, iddiaya göre ortaokul arkadaşı olan Muhabbet Toz ile birlikte yaşamaya başladı. Fuhuş yapmaya zorlandığı öne sürülen Melisa İlhan ve 3 yaşındaki kızları Lina Nazlı ile 1,5 yaşındaki Naime Ceyda, Muhabbet Toz ve sevgilisi Mehmet Aksu tarafından alıkonuldu.

Pazartesi günü bir televizyon programına katılan Melisa İlhan, kayıp kızlarının bulunmasını istedi. Melisa İlhan'ın yaşadıklarını anlattığı programa telefonla katılan Kiraz Alkurt, küçük kızı Naime'nin kendisine bırakıldığını ve bakıcılık yaptığını söyledi. Bunun üzerine eve giden ekipler Naime'yi teslim aldı, Kiraz Alkurt ise gözaltına alındı. Kiraz Alkurt, sorgusunda bakıcılık yaptığını ve Lina Nazlı'yı hiç görmediğini söyledi. Kiraz Alkurt, sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, Naime ise Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ekipleri tarafından korumaya alındı.

TELEFONLA ARAYIP, İTİRAF ETTİ

Bu sırada programı izleyen Mehmet Aksu polisi arayarak Lina Nazlı Erbay'ın öldüğünü ve cesedinin Seyrantepe Mahallesi’ndeki bir giyim mağazasında, derin dondurucuda saklandığını söyledi. Polisin gözaltına aldığı Aksu, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü söyledi. Muhabbet Toz'un da gözaltına alınmasının ardından Seyrantepe Mahallesi'ne giden ekipler, giyim mağazasındaki derin dondurucuda Lina'nın cansız bedenine ulaştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Aksu ile Muhabbet Toz, tutuklandı.

"POLİSİ VE AMBULANSI ARAMADI"

İki şüphelinin savcılık sorgularında yaşananları detaylarıyla anlattığı ortaya çıktı. Mehmet Aksu sorgusunda, Lina'nın Muhabbet Toz tarafından öldürüldüğünü ve kendisinin de 3 çocuk babası olarak vicdan azabı çektiği için olayı itiraf ettiğini dile getirdi. Aksu, sevgilisi Muhabbet Toz’un 7- 8 ay kadar önce kendisine Lina Nazlı Erbay’ın çok kötü olduğunu belirten mesaj attığını belirterek, şöyle konuştu:

"Melisa ve 2 çocuğu daha önce Ordu Caddesi’nde bir rezidansta kalıyor ve fuhuş yapıyordu. Ben bu durumdan rahatsız olduğum için Muhabbet Toz’a Burç Mahallesi’nde yeni bir ev kiraladım. Melisa da 2 çocuğuyla bu eve geldi ama ben fuhuş yapmaya devam ettiği için kalmasına izin vermedim. Melisa, kiraladığı rezidansta fuhuş yapmaya devam ediyordu, çocukları ise Muhabbet'in yanında kalıyordu. Tarihi tam olarak hatırlamıyorum ama şubat ayı sonu veya mart ayının ilk günleri; 'Melisa'nın büyük çocuğu Lina Nazlı çok kötü, hemen yanıma gel' şeklinde mesaj attı. Ben de bunun üzerine Muhabbet'in kaldığı eve gittim. Eve girdiğimde Lina Nazlı, televizyonun bulunduğu odada yerde halının üzerine sırt üstü hareketsiz yatıyordu. Muhabbet ise belini duvara dayamış, her iki elini çenesine dayamış korku ve panik halinde yere çömelmiş oturuyordu. Ben Lina'nın nabzını kontrol ettim, nabzı atmıyordu, sonra kalp masajı yapmaya başladım. Bu sırada Muhabbet'e ne olduğunu sordum. Muhabbet bana, 'odada sağa sola koştu bağırdım durmadı, ben de sinir haliyle kafasına iki defa vurdum yere düştü, bu şekilde hareketsiz kaldı, ne yapacağımı bilemedim seni aradım, yardım istedim' dedi. Kendisine kızdım, ve kolonya getirip yüzüne döktüm ama en küçük bir tepki yoktu ve Lina Nazlı'nın öldüğünü anladım. Muhabbet'e birkaç kez ambulansı ve polisi aramasını, olanı anlatmasını ve ne yapılacaksa yapılmasını söyledim. Muhabbet bana cevap vermedi, ambulans ve polisi aramadı. Çocuk ölmüştü ve hafif morarma başlamıştı."

"CESEDİ BATTANİYEYE SARDIM, NAİME'NİN YATTIĞI YERE BIRAKTIM"

Lina Nazlı'nın cesedini battaniyeye sararak, yan odada uyuyan kardeşi Naime Ceyda'yı uyandırarak onun yerine taşıdıklarını anlatan Aksu, "Ben çocuğun battaniyeye sarılı cesedini kucağıma aldım. Muhabbet diğer odada uyuyan Naime Ceyda'yı kucaklayıp bizim odaya getirdi, ben de ölmüş olan çocuğun cesedini yan odaya götürüp çekyatın üzerine battaniyeye sarılı vaziyette bıraktım" dedi.

"CESEDİ YAKALIM, PARÇALARINI GÖMELİM"

Sevgilisi Muhabbet Toz'un ölen Lina Nazlı'nın cesedini yakmayı teklif ettiğini öne süren Aksu, şöyle devam etti:

"Muhabbet bana, 'bu çocuğun cesedini yakayım, parçalarını bir yere gömeyim, kurtulayım' dedi. Ben de 3 çocuğum olduğunu ve böyle bir şey yapamayacağımı söyledim. Bunun üzerine bana iş yerime götürüp, derin dondurucu alarak, cesedi dondurucuya koymayı teklif etti. Ceset sürekli gözümüzün önünde olacağı için kimsenin bulma ihtimali olmayacağını söyledi. Ben buna da karşı çıktım ama ısrar edince kabul etmek zorunda kaldım. İş yerime yakın bölgede 5 bin liraya bir derin dondurucu satın aldık. Bir saat sonra derin dondurucuyu iş yerine getirdiler. Biz de Muhabbet ile aracıma binerek evden Lina Nazlı'nın battaniyeye sarılı cesedini iş yerine getirip, derin dondurucunun içerisine koyduk."

"SEBZELER İLE KAMUFLE ETTİK"

Mehmet Aksu, Muhabbet Toz’un cesedi görünmemesi için sebzeler ile kamufle ettiğini belirterek şöyle devam etti:

"Cesedi derin dondurucuya koyduktan sonra dış kısmından kilitledik. İçerisinde cesedin bulunduğu derin dondurucunun her iki anahtarını da Muhabbet Toz aldı. Zaten derin dondurucunun fişi sürekli takılıydı. O tarihten sonra Muhabbet, 'bu ceset bulunursa ben yanarım, bu iş yerine artık ben bakacağım, sorun olursa buranın sahibi benim, diyeceğim, çocuğun cesedi sürekli kontrolümde olsun istiyorum' dedi. Ben de karşı çıkmayarak iş yerini bundan sonra Muhabbet'in çalıştırmasını istedim. O günden sonra iş yerini Muhabbet çalıştırdı. Ben olaydan sonra Lina Nazlı'nın annesi ile hiç görüşmedim, Muhabbet'in de çocukla ilgili ailesine ne dediğini bilmiyorum."

"PROGRAMI İZLEYİNCE, POLİSİ ARADIM"

Mehmet Aksu, televizyon programında Lina Nazlı'nın kayıp olarak arandığını görünce yaşananlardan baba olarak rahatsızlık duyarak polisi aradığını belirterek, "Hemen polisi aradım ve teslim oldum. Polislerle birlikte iş yerine gittik. Sonra ben telefonla Muhabbet'i arayarak iş yerine çağırdım ve polislere yakalattım" diye konuştu.

"ANNESİ VE MEHMET, ÇOCUKLARA ŞİDDET UYGULUYORDU"

Muhabbet Toz ise Lina Nazlı'nın annesi ve sevgilisi Mehmet Aksu'nun şiddetine maruz kaldığını öne sürdü. Melisa İlhan'ın hasta olan çocuğu Lina Nazlı'yı hastanede tedavi ettirmeyerek eve getirdiğini ve hem Lina Nazlı hem de Naime Ceyda'ya kendisinin baktığını söyledi. Muhabbet Toz, "Mehmet bana ev kiralamıştı. Melisa fuhuş yaptığı için bu eve fazla gelmiyordu anca iki çocuğuna ben bakıyordum. Melisa, hem Lina Nazlı hem de Naime Ceyda'yı zaman zaman darbederdi. Özellikle Lina Nazlı'yı darbettiği gibi kolunu ve bacaklarını ısırırdı. Arkadaşım olan Mehmet Aksu da birkaç kez evde alkol alırken bu çocukların ağlama sesine sinirlendiği için Lina Nazlı'yı kolundan ve bacağından birkaç kez ısırıp bağırdığını görmüştüm" dedi.

"LİNA'YI SALLADIM, YERE DÜŞÜP BAŞINI BETON ZEMİNE VURDU"

Muhabbet Toz, yemek yedirmek istediği Lina Nazlı'nın taşkınlık yapmasına sinirlendiğini belirterek, şunları söyledi:

"Lina Nazlı'yı kucağıma aldım, kendisine yemek yediriyordum. Ancak Lina Nazlı taşkınlık yapmaya başladı. Yemek yemedi, kucağımdaydı. Ben de kendisini iki elimle sert şekilde sallayıp akıllı olmasını istediğim bir anda sallamanın da etkisiyle dengesini kaybederek sandalyenin üzerinde oturur vaziyette iken kucağımdan kafa kısmı yere beton zemine gelecek ve sert bir şekilde kafası üstü düştü. Yere düşünce bir anda hareketsiz kaldı. Ben panikledim, korktum, su getirdim. Elini yüzünü yıkadım ancak çocuk hiç tepki vermeyince Mehmet'i aradım, o da geldi kalp masajı yaptı ama çocuk ölmüştü."

"KORKTUĞUM İÇİN POLİSİ ARAYAMADIM"

Olaydan dolayı çok korktuğunu ve polisi arayamadığını iddia eden Muhabbet Toz, "Mehmet ile birlikte oturup karar verdik. Bu çocuğu önce yakalım diye düşündük. Daha sonra yakmaktan vazgeçtik. Son olarak gidelim bir derin dondurucu alıp iş yerine çocuğun cesedini de içine koyalım, bu şekilde cesedin kokusu olmaz, aynı zamanda gözümüzün önünde olur, diye düşündük. Lina'nın cesedini çarşafa sarıp eve bıraktık. Ceyda Naime'yi alarak evden ayrıldık ve çocuğu Mehmet bir bakıcıya bıraktı. Mehmet bana aynı gün otelde bir oda tuttu. Geceyi otelde geçirdim, bir gün sonra Mehmet beni aldı ve gidip evden cesedi alıp, satın aldığı ve iş yerine getirilen derin dondurucuya koyduk" diye konuştu.

Muhabbet Toz, Lina Nazlı'nın kardeşi Naime Ceyda'nın ise bakıcılık yapan Kiraz Alkurt'un yanında kaldığını ve aylık 3 bin lira ödeme yaptıklarını söyledi. Muhabbet Toz, kasıtlı şekilde Lina Nazlı'yı öldürmediğini ve ölümüne sebep olacak davranışta bulunmadığını ve korktuğu için bugüne kadar sakladığını belirtti.