RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'den cinayet görüntülerine ilişkin 'hassasiyet' uyarısı
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, İstanbul Bağcılar'da bir kişinin annesini öldürmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından uyarı yaptı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ise yayın yasağı istedi.
İstanbul Bağcılar'da Ali S. isimli bir kişi birlikte yaşadığı annesini öldürüp başını kesti. Kesik başı sokağa atıp evi ateşe veren Ali S., gözaltına alındı.
Cinayetin ardından, sosyal medyada olaya ait olduğu iddia edilen bazı görüntüler yayılmaya başladı.
RTÜK Başkan Ebubekir Şahin de sosyal medya hesabından bir mesaj yayınlayarak 'hassasiyet' uyarısında bulundu.
Şahin'in o paylaşımı:
"LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM! Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz."
LÜTFEN HASSASİYET GÖSTERELİM!— Ebubekir Şahin (@ebekirsahin) September 25, 2022
Bağcılar’da yaşanan cinayet vakasının görüntülerinin gerek sosyal medyada gerekse internet mecraları dahil görsel medyada kullanılmamasını önemle rica ediyoruz. Bu konuda herkesin azami hassasiyet göstermesini bekliyoruz. pic.twitter.com/7OoiVRgwHP
Öte yandan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, cinayetin ardından söz konusu haberlere erişim engeli ve yayın yasağı getirilmesine ilişkin savcılığa başvuru yapıldığını duyurdu.
??“Bağcılar’da vahşi cinayet” başlığıyla yayınlanan haberlere ilişkin basın açıklamamız.@deryayanikashb pic.twitter.com/QOfTEUmgSw— T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (@tcailesosyal) September 25, 2022
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