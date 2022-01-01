Derme çatma plana mahkeme ‘dur’ dedi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 02:00

Samsun İkinci İdare Mahkemesi, Terme ilçesinin Çay Mahallesi Çağlayan Caddesi’nde Büyükşehir Belediyesi’nce yapılmak istenen kamulaştırma çalışmasında, çevre yasaları, belediye meclis kararları ve imar planının askıya çıkarılmamasını gerekçe gösterdi. Oybirliğiyle verilen kararda “Kamulaştırma için bedel tespiti ve tescil davalarının açılması göz önüne alınarak dava konusu işlemlerin uygulanması halinde davacıların mülkiyet hakkına müdahale suretiyle telafisi güç zararlara sebebiyet verileceği” ifadesi yer aldı.

80 METREYE ÇIKARILACAKTI

Geçen yıllarda Terme’de yaşanan sel felaketinin ardından 40 metre olan Terme Çayı’nın genişletilerek 80 metreye çıkartılması kararlaştırılmış, projeyle birlikte ırmak kenarında bulunan yapıların da “riskli bölge” adı altında kayda geçirilerek kamulaştırılması kararı alınmıştı.

Bölgedeki kamulaştırma çalışmalarına ilave olarak ırmağın her iki tarafında 7’şer metrelik yol yapımı için imar tadilatı gerçekleştirilecekti.

Bu kararla birlikte mülk sahipleri ve esnaflar Terme Belediyesi’ne, Samsun Büyükşehir Belediyesi’ne ve proje sorumlusu Devlet Su İşleri’ne tepki göstererek idari yargıya başvurmuşlardı.