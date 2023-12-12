Dernek binasına silahlı saldırı... Kaçan şüpheli aranıyor!

Zeytinburnu'nda bulunan Tüm Giresunlular Derneği'ne gelen bir kişinin dernek üyeleriyle tartışıp içeride bulunan çay kazanını devirdiği iddia edildi. Bir süre sonra tekrar olay yerine gelen şüphelinin, tabancayla dernek binasına ateş edip kaçtığı aktarıldı.

DHA
Yayınlanma: 12.12.2023 - 10:03
Dernek binasına silahlı saldırı... Kaçan şüpheli aranıyor!
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İstanbul'un Zeytinburnu ilçesine bağlı Veliefendi Mahallesi'nde bulunan Zeytinburnu Tüm Giresunlular Derneği'ne 9 Aralık Cumartesi akşamı 19.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi.

ÇAY KAZANINI DEVİRDİ!

İddiaya göre; derneğe gelen bir kişi, bilinmeyen nedenle dernek üyeleriyle tartıştıktan sonra çay kazanını devirerek olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra tekrar gelen şüpheli, hakaretler savurarak dernek binasına tabancayla ateş etti. 

Şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ihbar üzerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları çalışmaların ardından şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. 


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