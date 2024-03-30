‘Ders saatleri yaşlara göre belirlenmeli’

İktidar, tüm tepkilere karşın kalıcı yaz saati uygulamasından vazgeçmiyor. Bu duruma veliler ve eğitimciler tepki gösterirken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) da dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00
‘Ders saatleri yaşlara göre belirlenmeli’
Abone Ol google-news

Hükümet tarafı kalıcı yaz saati uygulamasının “enerji tasarrufu” gerekçesiyle sürdürülmesi gerektiğini belirtse de MEB’ten uygulamanın zararına ilişkin yeni bir görüş geldi. 

Bakanlığa bağlı Temel Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 yılına ilişkin faaliyet raporunda “ikili öğretim” zayıflık olarak gösterildi. 

Bu zayıflığın nedeni ise “Ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yaş gruplarına uygun olmaması” olarak gösterildi. 

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞTÜ

Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise okul, derslik ve öğrenci sayıları oldu. Raporda açıklanan verilere göre; 2022’de ilköğretim bünyesindeki anaokullarda derslik sayısı 28 bin 815’ten 2023’te 29 bin 489’a yükseldi. 

Ancak öğrenci sayısında düşüş yaşandı. Söz konusu okullarda öğrenci sayısı 825 bin 92’den 549 bin 458’e düştü. Düşüş okul sayısında da yaşandı. Okul sayısı; 20 bin 54’ten 18 bin 955’e geriledi.


MEB haberleri okul haberleri kalıcı yaz saati haberleri yaz saati haberleri yaz saati uygulaması haberleri

İlgili Haberler

‘Seçmen iktidara ders verecek’

‘Seçmen iktidara ders verecek’
Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'

Ekrem İmamoğlu'ndan canlı yayında AKP seçmenine çağrı: 'Ders vermeleri lazım!'
Yerel seçime 2 gün kala kulisler hareketlendi: 'Seçmen bize ders verecek diyen AKP'liler var'

Yerel seçime 2 gün kala kulisler hareketlendi: 'Seçmen bize ders verecek diyen AKP'liler var'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'

Son Dakika... Erdoğan'dan 'emekli maaşlarına düzenleme' mesajı: 'Tekrar masaya yatıracağız'
Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!

Korkunç kaza: Kocaeli’de 1 yaşındaki çocuk 3. katın balkonundan düştü!
CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor

CHP’liler Ankara’da saha izlenimlerini anlattı, hedeflerini açıkladı: Rekor bekleniyor
Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama

Almanya’da kaza geçiren Şirin Payzın’dan ilk açıklama
Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler

Adaylarını çektiler: Altınok’u destekleyecekler
RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi

RTÜK’ten ‘seçim yasağı’ kararı: Siyasi reklamlara kısaltma getirildi
CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!

CHP’nin Balıkesir adayına yeni saldırı: Sahte mesajlar atmaya başladılar!
Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!

Kızıl Goncalar kadrosuna mı dahil oluyor? Farah Zeynep Abdullah iddialara yanıt verdi!