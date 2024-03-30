‘Ders saatleri yaşlara göre belirlenmeli’

Yayınlanma: 30.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.03.2024 - 04:00

Hükümet tarafı kalıcı yaz saati uygulamasının “enerji tasarrufu” gerekçesiyle sürdürülmesi gerektiğini belirtse de MEB’ten uygulamanın zararına ilişkin yeni bir görüş geldi.

Bakanlığa bağlı Temel Eğitim Müdürlüğü’nün 2023 yılına ilişkin faaliyet raporunda “ikili öğretim” zayıflık olarak gösterildi.

Bu zayıflığın nedeni ise “Ders başlangıç ve bitiş saatlerinin yaş gruplarına uygun olmaması” olarak gösterildi.

ÖĞRENCİ SAYISI DÜŞTÜ

Raporda dikkat çeken bir diğer konu ise okul, derslik ve öğrenci sayıları oldu. Raporda açıklanan verilere göre; 2022’de ilköğretim bünyesindeki anaokullarda derslik sayısı 28 bin 815’ten 2023’te 29 bin 489’a yükseldi.

Ancak öğrenci sayısında düşüş yaşandı. Söz konusu okullarda öğrenci sayısı 825 bin 92’den 549 bin 458’e düştü. Düşüş okul sayısında da yaşandı. Okul sayısı; 20 bin 54’ten 18 bin 955’e geriledi.