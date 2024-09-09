Ders zili bugün çalacak: Şehitler için saygı duruşunda bulunulacak
Yeni eğitim-öğretim yılı bugün başlıyor. Yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 binden fazla öğretmen için ders zili çalacak. Öğrenciler, 2 aylık maratonun ardından, 8 Kasım'da birinci dönem ara tatiline çıkacak.
Yaz tatilinin ardından yeni eğitim öğretim dönemi bugün başlıyor.
Tüm kademelerde yaklaşık 20 milyon öğrenci ve 1 milyon 200 bin öğretmen ders başı yapacak.
"SAYGI DURUŞUNDA BULUNACAĞIZ"
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görev esnasında zırhlı araç devrilmesi sonucu 4 askerin şehit olmasına ilişkin yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz Tekin, okullarda saygı duruşunda bulunulacağını açıkladı.
Tekin, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Maarif ailesi olarak tertemiz vatan toprağına düşen evlatlarımızın aziz hatıralarını yaşatmak, kahraman şehitlerimize minnetimizi göstermek ve öğrencilerimizi ruhen, bedenen ve aklen vatan sevgisiyle donatmak gayesiyle 81 ilimizde Bakanlığımıza bağlı tüm temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarımızda 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı’nın ilk günü olan 9 Eylül 2024 tarihinde, bayrak töreni öncesi bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun."
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