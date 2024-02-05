Okullarda yarıyıl tatili sona erdi: İkinci dönemin ilk ders zili bugün çalacak
Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci, 16 günlük yarıyıl tatilinin ardından 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemine bugün başlayacak.
MEB'e bağlı okullarda eğitim alan 20 milyon 481 bin öğrenci
ve görevli 1 milyon 178 bin öğretmen, 2023-2024 eğitim öğretim yılında 11 Eylül
2023'te ders başı yaptı.
Türkiye genelinde 74 bin okulda ve 744 bin derslikte
başlayan eğitim öğretim yılının ilk ara tatilini 13-17 Kasım 2023'te yapan
öğrenciler, 19 Ocak'ta karnelerini aldı ve 16 günlük sömestr tatiline başladı.
DERS ZİLİ BUGÜN ÇALIYOR
2023-2024 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi bugün başlayacak
ve 14 Haziran Cuma günü sona erecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan arasında yapılacak. 2024-2025 eğitim öğretim yılı ise 9 Eylül'de başlayacak.
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