Derya Yanık'tan Yeni Akit'e tepki: Gazetecilik yapıp araştırsaydınız

Yeni Akit gazetesi, yaptığı bir haberle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık’ı hedef aldı. Bakan Yanık ise “Aile bakanı ne iş yapar” şeklinde manşet yazan Yeni Akit’e sosyal medya hesabından yanıt verdi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ağustos 2022 Cuma, 10:14
Derya Yanık'tan Yeni Akit'e tepki: Gazetecilik yapıp araştırsaydınız
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İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, LGBTİ'liler Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın bir oğlan çocuğu sahiplenmelerine ilişkin, “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlıklı bir haber yaptı. 

Akit, olay karşısında sessiz kaldığı iddia edilen Aile Bakanı Derya Yanık’a da “Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti” diyerek tepki gösterdi.

BAKAN’DAN YANIT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Yeni Akit’in haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanık, yaptığı paylaşımda “Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz” ifadelerini kullandı.


Derya Yanık Yeni Akit Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı

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