Derya Yanık'tan Yeni Akit'e tepki: Gazetecilik yapıp araştırsaydınız

26 Ağustos 2022 Cuma, 10:14

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Akit gazetesi, LGBTİ'liler Nuray Güler ve Yeliz Günay'ın bir oğlan çocuğu sahiplenmelerine ilişkin, “Küçük bebek, eşcinsel sapkınların eline düştü! Aileyi dinamitliyorlar, Aile Bakanı ne iş yapar?” başlıklı bir haber yaptı.

Akit, olay karşısında sessiz kaldığı iddia edilen Aile Bakanı Derya Yanık’a da “Aile Bakanı Derya Yanık'ın ve bakanlığın sessizliği dikkat çekti” diyerek tepki gösterdi.

BAKAN’DAN YANIT

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise Yeni Akit’in haberine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Yanık, yaptığı paylaşımda “Sosyal medya manipülasyonlarına düşmek yerine gazetecilik yapıp gerçeği araştırsaydınız çocuğun öz ailesinin elinde olduğunu, annesi ve halası ile birlikte yaşadığını görürdünüz” ifadelerini kullandı.