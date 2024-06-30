Destici 'vatandaşlıktan çıkarılsın' dedi: Ailesinden 'zaten vatandaş değil' açıklaması geldi

Yayınlanma: 30.06.2024 - 09:53

Güncelleme: 30.06.2024 - 09:53

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, EURO 2024'te Almanya Milli Takımı'nda forma giyen ve bir röportajında "Ben Kürdüm" diyen Deniz Undav'ın vatandaşlıktan çıkarılmasını talep etti.

Destici'nin bu talebine, Deniz Undav'ın ailesi "Zaten Türk vatandaşı değil" açıklamasıyla karşılık verdi.

Deniz Undav'ın ailesi ise, Undav'ın zaten Türk vatandaşı olmadığını ve Almanya'da dünyaya geldiğini vurguladı. Undav’ın ailesinden Azad Barış, Destici'ye yönelik sert bir açıklama yaparak, Undav'ın ‘Ezidi, Kürt ve Türkiyeli’ kimliğiyle gurur duyduğunu, ancak ırkçı zihniyetin dayatmalarına karşı olduklarını belirtti.

Almanya’ya göç eden ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Stuttgartlı golcü oyuncu Deniz Undav, EURO 2024’te Almanya Milli Takımı’nda forma giyiyor.