Deniz Undav için Brighton'dan Galatasaray'a olumlu dönüş

14 Aralık 2022 Çarşamba, 09:54

Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar şampiyonluk yarışında hata yapmak istemiyor. Bu doğrultuda dört koldan atak başlatan Galatasaray'da adımlar hız kazanmaya da başladı.

MAKUL BİR GERİ DÖNÜŞ

Galatasaray'ın yerli golcü transferindeki 1 numarası Deniz Undav konusunda önemli gelişmeler yaşanıyor. Fanatik'in haberine göre sarı-kırmızılılar, İngiliz kulüp Brighton'la görüşerek, 26 yaşındaki oyuncunun durumunu sordu.

Ada temsilcisinden gayet makul bir geri dönüş alındığı, bunun üzerine temasların sıklaştığı öğrenildi. Diğer taraftan oyuncuyla da görüşen Galatasaray yönetimine, "Kulüpler anlaşırsa biz imzaya hazırız" mesajının verilmesi, süreci daha da hızlandıracak gibi görünüyor.

ZORUNLU SATIN ALMALI OPSİYON

Deniz Undav önceki günlerde yaptığı açıklamada, küçüklüğünden beri koyu bir Galatasaray taraftarı olduğunu söylemiş ve "Hayalim bir gün Galatasaray forması giymek" demişti. Sarı-kırmızılılar, Deniz Undav'ı zorunlu satın alma maddesiyle kiralamaya hazırlanıyor.