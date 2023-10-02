Destici’nin ziyaretinde ‘sefer tası’ paniği: Fünyeyle patlatıldı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin, Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyareti sırasında bir elektrik panosuna bırakılan sefer tası paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanının patlattığı sefer tası boş çıktı.

DHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 15:02
Destici’nin ziyaretinde ‘sefer tası’ paniği: Fünyeyle patlatıldı
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Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, bugün saat 11.00'de Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı makamında ziyaret etti. Destici 15 Temmuz Delikliçınar Meydanı'ndaki Büyükşehir Belediye binasına girdikten sonra şüpheli paket ihbarı yapıldı.

Meydanı ışıklandıran direğin yanındaki elektrik panosu üzerine bırakılan sefer tası için polis, meydanı yaya ve araç trafiğine kapattı. Yurttaşlar da meydandan uzaklaştırıldı. Olay yerine gelen bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giydikten sonra sinyal kesiciyle şüpheli paketin yanına yaklaştı ve fünyeyle kontrollü olarak patlatıldı.

Patlatıldığı için parçalanan ve boş çıkan sefer tası, olay yeri inceleme ekipleri tarafından toplandı. Daha sonra meydan tekrar yaya ve araç trafiğine açıldı. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de şüpheli paketin patlatılmasının ardından Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan’la birlikte dışarı çıktı. Destici, Başkan Zolan’la birlikte Denizli'nin simgesi olan Horoz heykeli önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra kentten ayrıldı.


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