Amasya'da şüpheli çanta paniği... Fünyeyle patlatıldı!

Amasya'da bir pidecinin bahçesine bırakılan iki çanta, şüphe üzerine fünye ile kontrollü olarak patlatıldı. Çantaların boş çıktığı belirtildi.

DHA
Yayınlanma: 02.09.2023 - 17:44
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Amasya'da 55 Evler Mahallesi Mehmet Varinli Caddesi'nde bir pidecinin bahçesine bırakılan 2 çantayı görenler şüphe üzerine durumu polise bildirdi.

ÇANTALAR BOŞ ÇIKTI!

İhbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Bölgeyi şeritle çeviren polis, yolu araç ve yaya trafiğine kapattı.

Çağırılan bomba imha uzmanlıları, inceledikleri 2 çantayı fünye ile kontrollü patlattı. Çantaların boş çıktığı bildirildi.

 


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