Deterjan imalathanesinde feci olay: Karıştırıcı mikserin altında kalarak hayatını kaybetti
Tekirdağ’da deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan işyeri ortağı Sabahattin Özen hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde deterjan üretiminin yapıldığı bir işyerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.
İŞYERİ ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
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