Deterjan imalathanesinde feci olay: Karıştırıcı mikserin altında kalarak hayatını kaybetti

Tekirdağ’da deterjan üretimi yapılan bir imalathanede deterjan karıştırıcı mikserin devrilmesi sonucu altında kalan işyeri ortağı Sabahattin Özen hayatını kaybetti. Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:29
Deterjan imalathanesinde feci olay: Karıştırıcı mikserin altında kalarak hayatını kaybetti
Abone Ol google-news

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Mobilyacılar Sitesi mevkiinde deterjan üretiminin yapıldığı bir işyerinin ortağı Sabahattin Özen, forkliftin üzerine konulan deterjan karıştırıcı mikseri düzeltmek istedi. Bu sırada dengeden çıkan mikser, Özen’in üzerine devrilerek sıkışmasına neden oldu.

İŞYERİ ORTAĞI HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri mikserin altından çıkarılan Sabahattin Özen’in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.


Player Alanı
tekirdağ işyeri kaza

İlgili Haberler

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı

Erzincan’da trafik kazası: 1 ölü, 2 ağır yaralı
X'den (Twitter) nasıl para kazanılır? Twitter'dan para kazanmanın şartları nelerdir?

X'den (Twitter) nasıl para kazanılır? Twitter'dan para kazanmanın şartları nelerdir?
Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!

Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!

En Çok Okunan Haberler