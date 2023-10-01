Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!
Milli sporcu Ferdi Hardal, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı
Milli halterci Ferdi Hardal, EWF Kupası'nda bronz madalya elde etti.
Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen EWF Kupası'nda ay-yıldızlı halterci Ferdi Hardal, koparmada 130 kilo, silkmede 157 kiloluk kaldırışlarıyla bronz madalyanın sahibi oldu.
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