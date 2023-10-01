Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!

Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:18

Güncelleme: 01.10.2023 - 09:18

Milli halterci Ferdi Hardal, EWF Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen EWF Kupası'nda ay-yıldızlı halterci Ferdi Hardal, koparmada 130 kilo, silkmede 157 kiloluk kaldırışlarıyla bronz madalyanın sahibi oldu.