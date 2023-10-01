Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!

Milli sporcu Ferdi Hardal, Yunanistan'da düzenlenen Avrupa Halter Federasyonu (EWF) Kupası'nı üçüncü sırada tamamlayarak bronz madalya kazandı

AA
Yayınlanma: 01.10.2023 - 09:18
Milli halterci Ferdi Hardal, Yunanistan'da bronz madalya kazandı!
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Milli halterci Ferdi Hardal, EWF Kupası'nda bronz madalya elde etti.

Türkiye Halter Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Yunanistan'da düzenlenen EWF Kupası'nda ay-yıldızlı halterci Ferdi Hardal, koparmada 130 kilo, silkmede 157 kiloluk kaldırışlarıyla bronz madalyanın sahibi oldu.


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Ferdi Hardal EWF Kupası Türkiye Halter Federasyonu Halter

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