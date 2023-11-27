Dev dalgalar sahili savaş alanına çevirdi

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkisini gösteren şiddetli fırtına sırasında dev dalgaların saniyeler içerisinde sahili savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 13:36
Dev dalgalar sahili savaş alanına çevirdi
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Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, özellikle Karadeniz sahili bölgesinde bulunan ilçelerde hayatı felç etti.

Yer yer boyları 5 metreyi bulan dev dalgalar, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinin sahilinde bulunan işletmelere zarar verdi, yollarda hasar oluşturdu.

SANİYELER İÇİNDE SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

İnebolu ilçesinde de dalgaların saniyeler içerisinde sahildeki cadde ve binaları sular altında bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde dev dalgaların yolu aşarak park halindeki araçlar ve evlere vurduğu görülüyor.


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