Dev dalgalar sahili savaş alanına çevirdi
Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde etkisini gösteren şiddetli fırtına sırasında dev dalgaların saniyeler içerisinde sahili savaş alanına çevirdiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Kastamonu'da dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli fırtına, özellikle Karadeniz sahili bölgesinde bulunan ilçelerde hayatı felç etti.
Yer yer boyları 5 metreyi bulan dev dalgalar, Cide, İnebolu, Abana, Doğanyurt ve Çatalzeytin ilçelerinin sahilinde bulunan işletmelere zarar verdi, yollarda hasar oluşturdu.
SANİYELER İÇİNDE SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ
İnebolu ilçesinde de dalgaların saniyeler içerisinde sahildeki cadde ve binaları sular altında bıraktığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Görüntülerde dev dalgaların yolu aşarak park halindeki araçlar ve evlere vurduğu görülüyor.
En Çok Okunan Haberler
-
- Doğalgaz faturasından tasarruf etmenin en iyi yolu ne?
- Hafızayı uçuşa geçiren baharat... 1 kaşık bile yeterli
- Valilik açıkladı: Bu araçların trafiğe çıkışı yasaklandı
- Erdoğan mı Netanyahu mu?
- Otobüs kara saplandı... Yolcular mahsur kaldı
- İngiltere gözden çıkardı, Türkiye'ye gelebilir...
- Ünlü şarkıcı, Zafer Partisi'ne katıldı
- Seçil Erzan’ın yeni ifadesi ortaya çıktı
- İYİ Parti’den ‘Fatih Akşener’ açıklaması!
- Fatih Terim'den ilk açıklama geldi