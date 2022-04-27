DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın erken seçim planını açıkladı
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, iktidarın topluma 'yalancı bir bahar yaşatarak' Kasım ayında seçime girme planı içerisinde olduğunu aktardı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı İdris Şahin, seçim tartışmaları devam ederken bir iddia ortaya attı.
Şahin, iktidarın topluma 'yalancı bir bahar yaşatarak' Kasım ayında seçime girme planı olduğunu öne sürdü.
"İKTİDAR ŞU ANDA YOĞUN BAKIMDA"
KRT TV'deki Olağan İşler programında erken seçim tartışmasına dair kritik açıklamalarda bulunan Şahin, "Şu an itibariyle CHP, her ne kadar seçim yasasında dört maddeyi Anayasa Mahkemesi'ne götürmüş olsa da, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bir karar alarak bir an önce adalet komisyonları aracılığıyla il ve ilçe seçim kurullarının oluşturulmasına dair kararını illere gönderdi. Ve hemen ardından bayram sonu, çok hızlı bir şekilde, 3 ay içerisinde bu kurulları oluşturacak. Ve olası bir seçimi Kasım ayında yapabilirler. Kasımda bir seçim bizim beklentimiz dahilinde, çünkü iktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok. İktidar şu anda yoğun bakımda" ifadelerini kullandı.
"TOPUMA BİR YALANCI BAHAR YAŞATARAK 'SEÇİME GİDEBİLİR MİYİZ' DÜŞÜNCESİ VAR"
İktidarın, seçime giderken ekonomik temelli bir plan yaptığını belirten Şahin, "Sadece ölüm öncesinde 'acaba güzel bir hayat verebilir miyiz' düşüncesiyle sağdan soldan bir kısım ekonomik destekler bulmaya çalışıyor. Bugün itibariyle, İsrail'le, Suudi Arabistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle yapılan görüşmelerin temelinde bir yalancı bahar yaşatmak; yani sonbaharda topuma bir yalancı bahar yaşatarak emekliye, dar gelirliye, sosyal yardıma ihtiyacı olan kesime 12.5 milyar gibi bir bütçe ayırarak 'acaba sonbaharda böyle bir seçime gidebilir miyiz' düşüncesi var" şeklinde konuştu.
PARTİSİNİN ALTERNATİF ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNDİ
Şahin ardından, erken seçim sürecine dair DEVA Partisi'nin yol haritasını da şu sözlerle anlattı:
- Dolayısıyla burada hangi kanunla gireceğini, hangi yapıyla gireceğiniz belli olmadan bir değerlendirme yapmak son derece anlamsız olur. Lakin, biz İstanbul'da İl başkanlığımızın haricinde hiçbir kamuoyu anketini kendimiz yaptırmadık. Bayramdan sonra Seçim İşleri Başkanı olmam sebebiyle kendi birimimizde kurumsal iletişim başkanlımızla birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Bayram sonunda 2-3 ayrı firmayla bu çalışmayı gerçekleştireceğiz.
- 'Biz nerede güçlüyüz', 'ne yaparsak vatandaşa daha rahat ulaşabiliriz' ve bu yapının içerisinde Millet İttifakı'nın bir bileşeni olarak 'bu ittifak yapısı içerisinde kaldığımız zaman mı, parlamentoya temsil açısından Anayasa değişikliğine katkı sağlamak açısından daha büyük bir güç verebiliriz, yoksa ayrıca seçime girmek suretiyle mi bunu yapabiliriz', bunlara ilişkin alternatif çalışmaları yapacağız. Bunlar, bayramdan sonra Mayıs ayının ortasında gerçekleştireceğimiz hususlar.
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