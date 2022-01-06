DEVA Partisi il başkanı görevinden istifa etti

06 Ocak 2022 Perşembe, 21:44

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Manisa İl Başkanı Prof. Dr. Süreyya Sakınç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hem başkanlıktan hem de partiden istifa ettiğini duyurdu.

Sakınç istifa gerekçesini, "Çıkar gruplarının neden olduğu rahatsızlıklar ve siyaseten etik olmayan davranışlar" olarak açıkladı.

"TASARRUFLARIMA MÜDAHALE EDİLDİ VE SİYASET YAPMAM ENGELLENDİ"

Prof. Dr. Süreyya Sakınç istifasını sosyal medya hesabından yaptığı şu paylaşımla duyurdu: