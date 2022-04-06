DEVA Partisi'nden Anadolu Ajansı'na 'taahhüt'lü kutlama geldi
DEVA Partisi'nin Anadolu Ajansı'nın (AA) 102'nci kuruluş yıldönümü için yayımladığı kutlama mesajına ajansın DEVA Partisi ile ilgili hiç haber paylaşımı yapmadığına ilişkin ekran görüntüsü de eklendi.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, yazar Halide Edip Adıvar ve gazeteci Yunus Nadi tarafından 6 Nisan 1920 tarihinde kurulan Anadolu Ajansı'nın (AA) bugün 102’nci kuruluş yıldönümünü kutlanıyor.
DEVA Partisi de Anadolu Ajansı'nın kuruluş yıldönümünü sosyal medya hesabında yayınladığı bir mesajla kutladı. AA'nın sosyal medya hesabından DEVA Partisi ile ilgili hiç haber paylaşımı yapmadığını gösteren ekran görüntüsüyle yayınlanan mesaj şöyle:
"Anadolu Ajansı’nın kuruluşunun 102. yıldönümünü kutlarız. Ajansa hem Türkiye’de DEVA Partisi adında bir siyasi parti olduğunu hem de bu partinin iktidarının ilk 90 ve 360 gününde yapacaklarını taahhüt ederek çalıştığını bildirmekten mutluluk duyarız."
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