DEVA Partisi'nden bıçaklı saldırı açıklaması: Pabuç bırakmayacağız
Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, partisinin iki üyesine yönelik düzenlenen bıçaklı saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Partinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada “Bilinmelidir ki meşru demokratik siyasetimize şiddetle karşılık verenlere hiçbir zaman pabuç bırakmayacağız. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz” denildi.
DEVA Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı’nın dünkü esnaf ziyareti sırasında parti üyeleri Talha Şahbaz ve Hasan Ünver’e iki şahıs tarafından bıçaklı ve yumruklu saldırıda bulundu. Şahbaz ve Ünver, hastanede tedavi altına alındı.
DEVA Partisi, saldırıya ilişkin bugün yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada şunlar kayedildi:
“Partimizin İstanbul Kağıthane İlçe Teşkilatı mensupları, dün öğleden sonra esnaf ziyareti yaptıkları sırada iki şahsın saldırısına uğramıştır. Bıçaklı saldırıda İlçe Başkan Yardımcımız Talha Şahbaz ve teşkilat mensubumuz Hasan Ünver yaralanmıştır. Tedavisi süren arkadaşlarımıza acil şifalar diliyoruz.
Bilinmelidir ki meşru demokratik siyasetimize şiddetle karşılık verenlere hiçbir zaman pabuç bırakmayacağız. Ülkemizi karanlığa teslim etmeyeceğiz.
Demokratik siyasete yapılan bu saldırının arka planının açıklığa kavuşturulması için DEVA Partisi olarak yargı sürecinin takipçisi olacağız. Özgür ve zengin Türkiye hedefimize mutlaka ulaşacağız.”
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