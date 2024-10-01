‘DEVA ve Gelecek partileri arasındaki birleşme müzakereleri durduruldu’ iddiası

Yayınlanma: 01.10.2024 - 19:22

Güncelleme: 01.10.2024 - 19:22

Yaz aylarından beri devam eden Gelecek Partisi ve DEVA Partisi arasındaki birleşme müzakerelerinin durdurulduğu iddia edildi.

Halk TV muhabiri Sibel Mazrek söz konusu durumu şu şekilde anlattı:

"Yaz ayları boyunca deva eden müzakerelerde geçtiğimiz günlerde iki parti lideri görüştü. Birleşme amacıyla yapılan görüşmelerde sonuç alınmadı. Şu an birleşme müzakereleri askıya alınmış durumda. Geçen hafta Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu DEVA'ya ilettikleri teklifi paylaşmıştı. Yapılan teklifte "Gelecek Partisi çatısı altında birleşelim Genel Başkan Babacan olsun. Ya da DEVA da birleşelim Genel Başkan Davutoğlu olsun." ifadesi kullanıldı. Tercih de DEVA Partisine bırakıldı. Fakat DEVA Partisi bunu kabul etmedi. DEVA Partisi birleşmeden ziyade ortak grup olmasını teklif ederken Gelecek Partisi bunu kabul etmedi. DEVA Partisi farklı parti çatısı altında birleşmeye yanaşmadığı bilgilerini aldık. Askıya alınan gelişmeyi Gelecek Partili isimlerden aldık. Mutlaka DEVA’lı kaynaklar da yorumda bulunacaktır."