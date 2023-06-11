DEVA’lı milletvekili ChatGPT ile soru önergesi yazdı: Meclis'e sunacak

DEVA'nın Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zeka ile hazırladığı soru önergesini hafta başında TBMM'ye sunacağını açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.06.2023 - 16:48
DEVA’lı milletvekili ChatGPT ile soru önergesi yazdı: Meclis'e sunacak
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DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını ve hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını söyledi. 

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dalgın, şu ifadeleri kullandı: 

"Bugün ChatGPT ile birlikte bir soru önergesi yazdık. Hafta başında TBMM’ye sunacağım. Siyaseti Cobot (insan-robot işbirliği) çağına ısındıralım."


Burak Dalgın ChatGPT soru önergesi

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