DEVA’lı milletvekili ChatGPT ile soru önergesi yazdı: Meclis'e sunacak
DEVA'nın Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, yapay zeka ile hazırladığı soru önergesini hafta başında TBMM'ye sunacağını açıkladı.
DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Burak Dalgın, ChatGPT ile soru önergesi hazırladığını ve hafta başında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağını söyledi.
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir paylaşım yapan Dalgın, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün ChatGPT ile birlikte bir soru önergesi yazdık. Hafta başında TBMM’ye sunacağım. Siyaseti Cobot (insan-robot işbirliği) çağına ısındıralım."
Bugün ChatGPT ile birlikte bir soru önergesi yazdık— Burak Dalgın (@bdalgin) June 10, 2023
Hafta başında TBMM’ye sunacağım
Siyaseti Cobot (insan-robot işbirliği) çağına ısındıralım https://t.co/Kcc1QF4LLL
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