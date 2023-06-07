Instagram'ın ChatGPT benzeri özelliği ortaya çıktı

Instagram'ın daha önce ortaya çıkan özelliklerinden biri olan yapay zeka destekli chatbot'u ilk kez ortaya çıktı. Ekran görüntüleri paylaşıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.06.2023 - 12:13
Instagram'ın ChatGPT benzeri özelliği ortaya çıktı
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Instagram'ın yapay zeka destekli bir chatbot üzerinde çalıştığı zaten biliniyordu. Uygulamalardaki ve özellikle Instagram'daki yeni özellikleri keşfeden ve paylaşan Alssandro Paluzzi, yeni Instagram özelliğini ekran görüntüleriyle paylaştı. 

ChatGPT benzeri bir şekilde işleyecek sistem, Instagram üzerinden olacak. Yani ayrı bir uygulama gerektirmeyecek gibi duruyor. Chat with an AI(yapay zeka ile sohbet edin) olarak başlayacak süreçte sorular sorulabilecek, tavsiyeler alınabilecek. 

Aktarıldığı kadarıyla 30 farklı yapay zeka kişiliği ile konuşmayı sağlayacak bu chatbot, istediğiniz şekilde sohbetin ilerlemesini de sağlayacak. Mesaj yazarken de yardım etmeyi sağlayacağı aktarılan ekran görüntüleri dikkat çekti. 

Özellik daha çok erken aşamada olduğu için sunduklarının değişmesi bekleniyor. Yine de özellik hakkında detaylar ilerleyen dönemde karşımıza çıkacak.


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