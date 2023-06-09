LinkedIn de ChatGPT destekli yapay zeka aracını duyurdu
Yapay zeka destekli araçları bünyesine dahil eden yüzlerce uygulamaya LinkedIn de dahil oldu.
Pek çok teknoloji şirketi artık bünyesine ChatGPT destekli yapay zeka araçlarını dahil ediyor. Meta'nın uygulamalarına dahil ettiği ChatGPT, Samsung ve Apple gibi şirketleri de kendi ChatGPT'lerini geliştirmeye itmişti.
ÜRETKEN YAPAY ZEKA ARACI
OpenAI'nın GPT dil modeliyle geliştirilen Copy Suggestions, Linkedln'in yeni aracı. Bu sayede dil modeli platformdaki reklam yazarlarına yerinde öneriler sunacak ve yardımcı olacak.
Üretken yapay zeka aracı olarak konumlandırılan Copy Suggestions, reklam kampanyalarının otomotik olarak hazırlanması süreçlerine dahil olacak. Bu dil modeli kısaca, kullanıcıların reklamlar için tanıtım metni ve başlıklar oluşturmasına katkı sağlayacak. Sistem, eğer kullanıcı aracın hazırladıklarını beğenmezse değiştirme imkanı da sunacak.
Özellik şu anda Kuzey Amerika'daki bazı kullanıcıların kullanımına açılmış olsa da ilerleyen dönemde daha fazla kişiye sunulacak.
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