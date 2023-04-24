DEVA'lı Şanlıoğlu, gençlerle buluştu

Yayınlanma: 24.04.2023 - 21:57

Güncelleme: 24.04.2023 - 21:57

DEVA Partisi Gençlik Politikaları Başkanı Doğa Şanlıoğlu, Zonguldak'ta gençlerin yoğunlukta olduğu bir kafeyi ziyaret etti, gençlerin sorunlarını dinledi. Her masayı tek tek dolaşan Şanlıoğlu, çözüm önerilerini anlattı.

Gençlerle buluşması sonrası sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Şanlıoğlu, "Zonguldak'ta genç arkadaşlarımızı ziyaret ediyor, şikayetlerini dinliyoruz. Gençliğin yüzü gülsün diye çalışıyoruz. Heyecanımız ve tempomuz yüksek. #BirleşeBirleşeKazanacağız" notunu kaydetti.