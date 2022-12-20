Devlet Bahçeli 6 dönümlük arsayı ağustosta almış

20 Aralık 2022 Salı, 18:53

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam Twitter hesabından “Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde üstüme kayıtlı 5788,91 metrekarelik (yaklaşık 6 dönüm) arsayı bilabedel Horasan Erenleri Federasyonu’na hibe ediyorum. Mezkur federasyon yönetimiyle Mersin Mitingimiz öncesinde yaptığım bir görüşmede bu tasarrufumu kendileriyle de paylaştım” paylaşımı yaptı.

Bahçeli’nin bağışladığı arsa, Zir Mahallesi Dikilitaş mevkisinde bulunuyor. 357 ada 1 parseldeki arsanın 29 Ağustos’ta Ankara’nın Çankaya ilçesindeki tapu dairesinden satın alındığı belirtildi.

2,5 milyon TL değerinde olduğu öğrenilen arsaya ilişkin konuşan Horasan Erenleri Federasyonu Genel Başkanı Mehmet Şahin, “Tapunun devri, bir aksilik olmazsa yarın yapılacak. Tapu devrini aldıktan sonra gerekli açıklamayı yapacağız” dedi. Zir Mahallesi Muhtarı Demet Göçer ise, gelişmeyi medyadan öğrendiğini söyledi.