Devlet Bahçeli yine direksiyon başında: Atatürk'ü 'Fikrimin İnce Gülü' ile andı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Devlet Bahçeli yine direksiyon başında: Atatürk'ü 'Fikrimin İnce Gülü' ile andı
Abone Ol google-news
DHA
Yayınlanma: 09.11.2024 - 18:07

Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.

Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.

"ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKI..."

Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.


Etiketler: #Devlet Bahçeli #Atatürk #şarkı

İlgili Haberler

Devlet Bahçeli’nin tuhaf işleri

Devlet Bahçeli’nin tuhaf işleri
Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı: 'Türk milleti hiçbir güç karşısında eğilmeyecek'

Bahçeli'den '10 Kasım' mesajı: 'Türk milleti hiçbir güç karşısında eğilmeyecek'
Bahçelievler'de yanan motosikletten çıkan alevler binaya sıçradı

Bahçelievler'de yanan motosikletten çıkan alevler binaya sıçradı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler