Devlet Bahçeli yine direksiyon başında: Atatürk'ü 'Fikrimin İnce Gülü' ile andı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' eşliğinde eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.
Klasik otomobil tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski model otomobiliyle Ankara sokaklarında tur attı.
Bahçeli, araçla gezerken Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısını dinledi.
"ATATÜRK'ÜN EN SEVDİĞİ ŞARKI..."
Bahçeli'nin otomobille tur atarken çekilen görüntüler, partinin sosyal medya hesaplarından, "Sayın Genel Başkanımız, Atatürk’ün en sevdiği şarkılar arasında yer alan 'Fikrimin İnce Gülü' ile Ankara yollarında" mesajı ile paylaşıldı.
Etiketler: #Devlet Bahçeli #Atatürk #şarkı
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