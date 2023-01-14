Devlet Bahçeli'nin 'kahraman' ilan ettiği Kürşad Yılmaz evlendi: Eski bakan Cavit Çağar nikah şahidi oldu

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 23:56

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 23:56

“Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek, nitelikli yağma, tehdit, kasten yaralama, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma” gibi suçlardan 66 yıl 3 ay 15 gün hapis cezasıyla Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde bulunurken, MHP lideri Bahçeli'nin "kahraman" ilan etmesinin ardından 17 yıl tutuklu kaldığı cezaevinden 30 Ekim 2021'de tahliye edilen suç örgütü lideri Kürşat Yılmaz, bu akşam Belma Ünal ile evlendi.

Medyaradar'ın haberine göre, İstanbul’da düzenlenen nikah törenine Yılmaz’ın ailesi ve yakın dostları katıldı.

Yılmaz çiftinin nikahını MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz kıydı. Çiftin nikah şahitliklerini eski devlet bakanlarından Cavit Çağlar yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "kahraman" ilan ettiği ve suç örgütü liderliğinden Kocaeli F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan Kürşat Yılmaz, Alaattin Çakıcı ile birlikte 2021 yılında 'güvenlik' gerekçesiyle gece yarısı tahliye edilmişti.

Bahçeli, her iki ismi de andığı bir konuşmasında, "Ülkü ve ülke sevdalısı olan, davalarının gözü kara yiğitleri olarak bilinen mesela Alaattin Çakıcı, mesela Kürşat Yılmaz, 100 bin ülkücünün imzasıyla aday gösterilseydi, bu kahramanlarımız için de cezaevinden çıkarılmaları için bir kampanya yapılacak mıydı?" ifadelerini kullanmıştı.