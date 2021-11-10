Son dakika: Devlet erkanı Anıtkabir'de
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki devlet erkanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 83'üncü ölüm yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki heyette TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bakanlar, siyasi parti liderleri, komuta kademesi, kurum ve kuruluş başkanları yer aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakmasının ardından tüm Türkiye'de 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu.
"2023 HEDEFLERİNE KARARLILIKLA..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk Özel Defteri'ne şunları yazdı:
"Aziz Atatürk, zat-ı alinizi vefatınızın 83'üncü sene-i devriyesinde bir kez daha yad ediyoruz. Kurduğunuz ve bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyet'i büyütmeye, kalkındırmaya, bölgesinin ve dünyanın parlayan yıldızı yapmaya devam ediyoruz. Eğitim, sağlık, sanayi başta olmak üzere elde ettiğimiz başarılarla 2023 hedeflerine kararlılıkla ilerliyoruz. Ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, bekasına, kadim değerlerine kast edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Ruhun şad olsun."
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