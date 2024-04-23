Devlet erkanı Anıtkabir'de! 23 Nisan töreninde tek genel başkan…

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir’deki törene katıldı. Törene siyasi parti liderlerinden yalnızca Özgür Özel katıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 10:38
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle devlet erkanı Anıtkabir'e çıktı.

Anıtkabir'deki törende siyasi parti liderlerinden yalnızca Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel bulundu. Törene Özgür Özel dışında genel başkan katılmadı. 

Törene, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Başkanvekilleri Bekir Bozdağ, Gülizar Biçer Karaca, AKP Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Celal Adan, Cevdet Yılmaz, Utku Çakırözer, Bekir Bozdağ, Müsavat Dervişoğlu, Hüseyin Yayman, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Leyla Şahin Usta, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, TBMM idare amirleri, TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun ile milletvekilleri ve TBMM idari personeli katıldı.

Numan Kurtulmuş Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak "Cumhuriyetimizin 2. asrının Türkiye Yüzyılı olması için var gücümüzle çalışıyoruz” satırını yazdı. 


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