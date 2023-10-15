Devlet hastanesinde büyük skandal: Temizlik görevlisi ameliyata girmiş!

Yayınlanma: 15.10.2023 - 09:58

Güncelleme: 15.10.2023 - 09:58

Bilecik’teki Bozüyük Devlet Hastanesi’nde yaklaşık 8 yıldır hastanenin beyin cerrahı olan Sezer Zehir’in ameliyatlara hastanenin temizlik görevlisi ile bir medikal firmasının çalışanlarını sokarak cerrahi işlemler yaptırdığı belgelendi.

BirGün’den İsmail Arı’nın edindiği bilgilere göre Sezer Zehir, ihtiyacı olmayan hastaları ameliyat ettiği, sağlık personeli olmayan şahıslara ameliyatlara soktuğu ve birçok yolsuzluğa imza attığı gerekçesiyle defalarca İl Sağlık Müdürlüğü’ne şikâyet edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU

Hatta İl Sağlık Müdürlüğü’ne gönderilen yazılarda, Sezer Zehir’in yaptığı ameliyatların incelenmesi gerektiği, hastaların aldıkları tanı ile ameliyat esnasında yapılan işlemler arasında uyuşmazlıklar olduğu dahi açıkça ifade edildi. Şikâyetlerin ardından 9 Haziran’da ameliyat edilen bir hastanın iki ay sonra yaşamını yitirmesiyle aile savcılığa giderek Zehir hakkında suç duyurusunda bulundu.

SKANDAL BELGELENDİ

Ardından Sağlık Bakanlığı Sezer Zehir hakkında soruşturma başlattı. Bakanlık müfettişleri hastanede görevli sağlık çalışanlarını dinlerken, Sezer Zehir’in yapması gereken ameliyatlarda çekilen fotoğraflar açığa çıktı.

Ameliyat esnasında çekilen bir fotoğraflarda, genel anestezi ile tamamen uyutulan bir yurttaşa hastanenin Cengiz isimli temizlik görevlisi tarafından, bir başka ameliyatta ise medikal firma çalışanı olduğu iddia edilen Erman ve Rıfat isimli şahısların cerrahi müdahalede bulunduğu görüldü.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Skandalın ortaya çıkmasının ardından Cengiz isimli temizlik personelinin görev yeri değiştirildi. Şahıs, Bozüyük Devlet Hastanesi’nden alınarak Bilecek İl Sağlık Müdürlüğü’nde görevlendirildi.

Beyin cerrahı Sezer Zehir’in ise açığa alındığı iddia edildi. Zehir ise skandala dair bir açıklama yapmayacağını ve hukuki sürecin işlediğini ifade ederek ve soruları yanıtsız bıraktı.