Hastaneye kaldırılan Tuğba Özay: 'Küresel güçler tarafından zehirleniyoruz'

Yayınlanma: 25.01.2025 - 17:43

Güncelleme: 25.01.2025 - 17:43

Emekli manken ve oyuncu Tuğba Özay, Denizli ziyareti sırasında yaşadığı sağlık sorunlarını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Hastanede çekilen fotoğraflarını paylaşan Özay, yaşadığı deneyimi yalnızca kişisel bir durum olarak değil, tüm Türkiye’yi ilgilendiren bir mesele olarak değerlendirdi.

"NEFES ALMAKTA ZORLANDIM VE EKLEM AĞRILARI YAŞADIM"



İstanbul’dan Denizli’ye geldikten kısa bir süre sonra nefes almakta güçlük çektiğini ve eklem ağrıları yaşadığını belirten Özay, durumun ciddileşmesi üzerine hastaneye kaldırıldığını ifade etti. Özay, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:



"İstanbul'dan Denizli'ye geldiğimde hiçbir sağlık sorunum yoktu. Ancak bir süre sonra nefes almakta zorlandım ve eklem yerlerimde garip ağrılar hissettim. Sabah nefesim tamamen kesildi, annemin ‘Seni de baban gibi mi kaybedeceğim?’ diyerek ağladığını duydum. Büyük bir panikle hastaneye götürüldüm."

"HAVADAN YAYILAN KİMYASALLARA VÜCUDUM TEPKİ VERDİ"



Özay, durumun grip veya soğuk algınlığı olmadığını vurgulayarak, "Havadan yayılan kimyasallara vücudumun tepki verdiğini düşünüyorum. Şu an hastaneler, benzer şikayetlerle dolu. İnsanlar virüs kaptıklarını sanıyor ama verilen ilaçlar işe yaramıyor. Bu konuda yıllardır araştırmalar yapıyorum ve satılık olmayan bilim insanlarını dinliyorum" dedi.

"BABAMIN ÖLÜMÜ DE BENZER NEDENLERLE OLDU"



Açıklamasında babası İlhan Özay’ın benzer bir durum nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirten Özay, şunları kaydetti:



"Babam, evimizi havalandırmak için camları açarken dışarıdan soluduğu havanın etkisiyle nefes alamadı ve hayatını kaybetti. İlk başlarda bu konuda söylediklerime inanmamıştı, ancak daha sonra kendisi de bazı şeyleri deneyimleyip araştırınca hak verdi. Babam gitmeden iki gün önce anneme, ‘Havada bir şey var, nefes aldırmıyor’ demişti."

"CHEMTRAIL İLE ZEHİRLENİYORUZ"



Tuğba Özay, küresel güçlerin chemtrail (kimyasal püskürtme) yoluyla insanları zehirlediğini öne sürdü.

Özay, "Chemtrail uçaklarından saçılan kimyasallarla zehirleniyoruz. Bu durum her insanda farklı tepkimelere yol açıyor. Sağlık sorunlarımızın temelinde bu kimyasalların etkisi var" ifadelerini kullandı.