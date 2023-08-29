Devlet koruması altındaki 3.5 yaşındaki çocuğun ölümünde ihmal iddiası

Yayınlanma: 29.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 29.08.2023 - 14:34

İstanbul'da yaşayan Eda Nur Kanıdinç, eşinin hapse girmesi ve maddi durumunun yetersizliği nedeniyle 3 buçuk yaşındaki Adnan Berk ve kardeşi 1 buçuk yaşındaki Efrin Kanıdinç'e bakamayacak duruma geldi. Çocuklar, Bahçelievler Çocuk Esirgeme Kurumu yurduna teslim edildi.

Çocuklarını görmek için sürekli yurda giden anne Eda Nur Kanıdinç geçtiğimiz haftalarda çocuklarının vücutlarında morluklar gördüğünü iddia etti. Çocuklarını geri almak isteyen aile, yeterlilikleri yerine getiremedi. Geçtiğimiz akşam rahatsızlanan Adnan Berk, hastaneye kaldırıldı. Minik çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Minik çocuğun cenazesi otopsi için Yenibosna’da bulunan Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

“OĞLUMUN GÖZÜNDE MORLUK GÖRDÜM”

Çocuğunun ölümünde ihmal olduğunu savunarak şikayette bulunan anne Eda Nur Kanıdinç, "Ben çocuklarımı ayın 18’inde yurda götürdüm. 23’ünde görmeye gittiğimde oğlumun sol gözünde morluk gördüm. Bir gün sonra ben giderek dilekçe verdim ve şikayetçi oldum oğluma darp raporu aldım. Çocuklarımı almak istedim ama vermediler çocuklarımı. Dün akşam saat 19.00 gibi oğlum rahatsızlanmış hastaneye kaldırmışlar. Ama bize söylemediler hastaneye kaldırdıklarında oğlum kan kusuyormuş. Çocuğumun iki defa kalbi durmuş ciğerleri yırtılmış. Öyle söyledi doktor. Daha sonra naklettiler başka hastaneye. Orada hava makinesi bağladılar onunla bir gün kaldı bugün de vefat etti.

“OĞLUM KÖTÜLEŞİNCE KIZIMI VERDİLER”

Oğlum kötüleşince o akşam hemen kızımı bana verdiler. Eflin’i aldığımda bronşları dolmuş öksürüyordu. Onu da hemen hastaneye götürdüm. Burnu akıyordu gözleri baygın bakıyordu. Onu vermeseler onun da cesedini alacaktım. Bu yapanların yanına kalmasın cezalandırılsın istiyorum" ifadelerini kullandı.

KURUM YALANLADI

Şiddet olayını yalanlayan kurum yetkilileri ise minik çocuğun karın ağrısı ve tuvalete çıkamama şikayetiyle hemşireler tarafından hastaneye kaldırıldığını, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini ifade etti.