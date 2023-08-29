Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.
KURTARILAMADI
Ağır yaralanan M.Ö, ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Bunun adı IMF programı!
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!