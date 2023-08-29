Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü

Kars'ta çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AA
Yayınlanma: 29.08.2023 - 11:55
Kars'ta bıçaklı kavgada 15 yaşındaki çocuk öldü
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İsmail Aytemiz Bulvarı üzerinde B.A. (15) ile M.Ö. (15) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada, B.A, bıçakla M.Ö'yü yaraladı.

KURTARILAMADI

Ağır yaralanan M.Ö, ambulansla kaldırıldığı Harakani Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından kaçan B.A, polis ekiplerince gözaltına alındı. M.Ö'nün cenazesi ise Digor Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


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