Devlet kurumları, vakıf ve derneklere yüz milyonlarca lira harcamış

19 Ekim 2021 Salı, 04:00

Cumhurbaşkanlığı’nın genel faaliyet raporunda, hazineden yardım alan dernek ve vakıfların ise gizlenmesi dikkat çekti. CHP Zonguldak Milletvekili ve KİT Komisyonu Üyesi Deniz Yavuzyılmaz, “Vatandaşın vergileriyle oluşan hazineden yandaş dernek ve vakıflara adeta hortum bağlanmış durumda” dedi.

CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın paylaştığı belgelere göre Sayıştay Başkanlığı’nın 2020 yılı genel değerlendirme raporunun “Bütçeden yardım alan sivil toplam kuruluşlarının faaliyetlerine ilişkin değerlendirmeler” bölümünde sadece yardım yapan idarelerin açıklandığına dikkat çekildi. Raporda, “Bu durumun sorumluluk ilkesi gereği hesap verebilirlik ve mali saydamlığı zedeleyecek nitelikte olduğu değerlendirilmektedir” denildi. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan 2020 yılı genel faaliyet raporu incelendiğinde ise 2020 yılında dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara yardım amacıyla toplam 1 milyar 97 milyon 513 bin lira harcandığı görüldü. Raporda yer alan tabloya göre bu harcamanın 431 milyon 812 bin lirasını Milli Eğitim Bakanlığı, 152 milyon 673 bin lirasını Sağlık Bakanlığı, 133 milyon 521 bin lirasını Kültür ve Turizm Bakanlığı ve 111 milyon 598 bin lirasını ise Gençlik ve Spor Bakanlığı yaptı.

‘İSPAT NİTELİĞİNDE’

Paylaştığı belgeleri gazetemize yorumlayan Yavuzyılmaz, “AKP’nin 2020 yılında bütçeden, yandaşı olan dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara 1 milyar 97 milyon 513 bin TL aktardığını tespit ettik. 2020 yılı Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Genel Faaliyet Raporu’na göre, bütçeden yardım adı altında dernek, vakıf ve diğer kuruluşlara mal ve hizmet alımı işi için yapılan cari transfer ödemesi tutarı 968 milyon 721 bin TL, yatırım için ödenen sermaye transferi 128 milyon 792 bin TL olmak üzere toplam aktarılan tutar 1 milyar TL’nin üzerinde” dedi.

Sayıştay’ın tespitlerine de atıfta bulunan Yavuzyılmaz, “Bu tespit, yandaş dernek ve vakıfların AKP tarafından nasıl korunup kollandığını, vatandaşın hakkı olan yardımların, torpilli yandaşlara nasıl yedirildiğinin bir ispatı niteliğinde” diye konuştu.