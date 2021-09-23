İktidar yanlısı vakıflara aktarılacak 173 milyon lira tepki çekti: Anayasayla çelişiyor
TÜGVA ve İlim Yayma Cemiyeti gibi iktidara yakın vakıflara, yurtlar üzerinden 173 milyon TL aktarılacak. Bu duruma sert tepki gösteren Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay, "Bu, sermeye ve tarikat ortaklığının bir ürünüdür" dedi.
İktidara yakınlığıyla bilinen İlim Yayma Cemiyeti, TÜGVA, TÜRGEV ve Ensar Vakfı’na, yurtlar üzerinden 9 ayda 173 milyon liradan fazla kaynak aktarılacak olmasına tepki gösteren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Bu, sermaye ve tarikat ortaklığının ürünüdür. Bu uygulama, anayasamızla ve kamu vicdanıyla çelişiyor” dedi.
Devlet yurtlarının yetersizliğinin kısa sürede Türkiye’nin ana sorunları arasına girdiğini vurgulayan Özbay şunları söyledi: “Geleceğimiz olan milyonlarca genç, AKP iktidarının arka bahçesine ve gerici-dinci tarikatların örgütlenme merkezine dönüşmüş devlet destekli yurtlara mahkûm ediliyor. Anayasamıza göre laik ve sosyal bir hukuk devleti olarak öğrencilerin tüm barınma, yurt, beslenme ve eğitim-öğretim ihtiyaçları, başka aracılara devredilmeden ve doğrudan devlet tarafından sağlanmalı, sürdürülmeli. Anayasamızla ve kamu vicdanıyla çelişen bu gibi tüm uygulamaların sonuna kadar karşısında olacağız.”
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