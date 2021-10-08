İstanbul’da yüz binlerce öğrencinin barınmasını sağlayacak para vakıflara aktı

08 Ekim 2021 Cuma, 04:00

İstanbul’da öğrenciler barınma sorunuyla mücadele ederken İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) AKP döneminde yandaş vakıf ve derneklere harcadığı parayla binlerce öğrencinin barınma sorununun çözülebileceği ortaya çıktı. İBB tarihinde, ilk kez bu dönem yurt açtı. Yurtların sadece birinin yıllık işletme maliyetinin yaklaşık 6 milyon lira olduğu öğrenildi. Dört yurdun İBB’ye yıllık işletme maliyeti yaklaşık 26 milyon lira. Bir öğrencinin İBB’ye aylık işletme maliyeti bin 636 lira. İBB önceki dönem vakıflara ve derneklere ise 840 milyon lira harcadı. İBB müfettişleri tarafından bu tutarla ilgili hazırlanan rapora ise İçişleri Bakanlığı tarafından el konulmuştu. Dosyadan hâlâ ses yok. Gazetemize konuşan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, İBB’ye şehir genelinde yurt için 4 bin 200 öğrencinin başvurduğunu, 623 öğrenciyi yurda yerleştirdiklerini, daha fazla yurt açmak için çalıştıklarını” anlattı.

İlker Öztürk ve Hazal Ocak

Üniversite öğrencileri, yetersiz yurt ve yüksek kira fiyatları nedeniyle barınma sorunu yaşıyor. Bu yıl İBB de kendi yurtlarını açarak öğrenci alımı yaptı. Avcılar ve Örnektepe’de bulunan toplam üç yurda 623 öğrenci alınabildi. Başvuru fazlalığı ve şehirdeki yurt sorunu akıllara, İBB önceki yönetiminde şiddetli tartışmalara neden olan bazı dernek ve vakıflara yapılan harcamaları getirdi. İBB müfettişlerinin raporunda, 2014-2018 arasında bazı vakıf ve derneklere malzeme, yeme-içme, tefrişat, bakım-onarım, yer tahsisi, konaklama, kiralama ve personel desteği adı altında toplam 847 milyon 592 bin 858 lira harcama yapıldığı ortaya konmuştu. Raporda, harcamaların 164 milyon 945 bin 792 lirası mevzuata aykırı bulunmuştu.

İBB’nin bu yıl açtığı yurtlarda bir öğrencinin aylık işletme maliyeti bin 636 lira. Bu maliyetin içerisinde yemekten ısınmaya, personel giderinden temizliği kadar birçok kalem var. Bir yurdun yıllık işletme maliyeti 6 milyon lira. Kasım başında açılacak yurtla birlikte İBB’nin toplam dört yurdu olacak ve yıllık toplam işletme maliyeti yaklaşık 26 milyon lira olacak. Yurtlarda öğrencilerin ödediği aylık ücret 600 lira. Kahvaltı ve akşam yemeği dahil. İBB Örnektepe Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu’nda sorularımızı yanıtlayan İBB Gençlik ve Spor Müdürü İlker Öztürk, “İBB yurt sayısını üç yöntemle artırmaya çalışıyor. Kendi yurt yapmaya çalışıyor, bağışçılarla veya yurt işleriyle ilgili hayırsever kişilerle ve kurumlarla işbirliği yapıyor ve kiralama yapıyor. Küçükçekmece ve Bağcılar’da iki yurt binası yüzde 53 oranında tamamlandı” dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla yurt kapasitesini önümüzdeki yıl beş bine çıkarmak istediklerini anlatan Öztürk, “İstanbul’da toplamda 4 bin 200’ün üzerinde başvuru oldu. Üç yurdumuza 623 öğrenci aldık. Gaziosmanpaşa’da bu kasımda 372 kişilik bir kız yurdu açmayı planlıyoruz. Onunla beraber bini aşmayı umut ediyoruz. 623 kişiyi alırken gerçekten ihtiyaç duyanları tercih etmeye çalıştık. Açtığımız yurtları, kendimiz işleteceğiz” diye konuştu.