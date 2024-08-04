Hamas'ın yeni Siyasi Büro Başkanı kim olacak?

Yayınlanma: 04.08.2024 - 09:39

Güncelleme: 04.08.2024 - 09:39

Hamas'tan yapılan açıklamada, hareketin, geçen yıllarda birçok liderini kaybetmiş olmasına rağmen kurumsallaşmış yapısı ile hızlıca yeni liderler seçmeyi başardığı ifade edildi.

Açıklamada, Heniyye suikastının ardından Siyasi Büro ile Şura Konseyinin yeni lideri seçmek için hemen istişarelere başladığı kaydedildi.

Heniyye'nin, sadece Hamas'ın değil Filistin halkı, Arap ve İslam dünyası ile tüm dünyanın kaybı olduğu aktarılan açıklamada, dünyanın her yerinden gelen dayanışma görüntülerinin bunun en güzel kanıtı olduğu dile getirildi.

Açıklamada, Heniyye'nin suikasta uğramasının Hamas'ın ve Filistin direnişinin azim ve kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramayacağı, onun kanının direniş ateşini daha da harlayacağı belirtildi.

Basın ve sosyal medya platformlarında hareketin liderliğine bazı isimlerin atanmasıyla ilgili gündeme gelen haberlerin asılsız olduğu vurgulanan açıklamada, istişareler bittiğinde sonucun kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

Heniyye'nin naaşı dün Katar'ın başkenti Doha'da İmam Muhammed bin Abdulvehhab Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Doha'nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedilmişti.