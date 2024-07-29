'Devlet öldürmez, yaşatır'

Yayınlanma: 29.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 29.07.2024 - 04:00

Türkiye’nin her yerinden binlerce hayvanseverin katıldığı eyleme CHP’li milletvekilleri de destek verdi.

Eylemde, “Direne direne kazanacağız, devlet öldürmez devlet yaşatır, susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz, kısırlaştır, aşılat yerinde yaşat” sloganları atıldı. Eylemde CHP Gençlik Kolları da hayvanseverlerin yanında bulundu. Kürsüye ilk olarak CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever çıktı. Ersever, “Bugünü unutmayacağız, unutturmayacağız. Yapmak istedikleri bir katliam yasasıdır” dedi. CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer, “Meclisi boş bırakmayacağız. Sizler burada, bizler orada bu katliam yasasına ‘dur’ diyeceğiz” diye konuştu. CHP Ankara İl Kadın Kolları Başkanı Ayça Çağlar da sorunun “katliam yasası” ile çözülemeyeceğini belirterek “Bizlerin asla kabul etmediği bir mücadele içerisindeler” dedi.

Daha sonra kürsüye çıkan Ankara Barosu Başkanı Mustafa Köroğlu, “Başkaldırmak için buradayız. Eğer hep birlikte çağdaş bir medeniyetten bahsedeceksek, hayvan haklarını koruyarak refahlarını sağlamalıyız” ifadelerini kullandı. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Üyesi Nilüfer Ustael de “Sokaktaki çocuğun yaşam hakkı ile sokak hayvanlarının yaşam hakkı birbirleri ilen çatışan haklar değildir. Bunun adı ötanazi değil katliamdır. Bu yöntem Avrup’da başarılı olmamıştır” dedi. CHP Ankara İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Özyıl Yıldırım ise “Biz sizin katliamlarınızı çocuklardan, kadınlardan, ağaçlardan, 2013’te Gezi Parkı’ndan biliyoruz. Direnmeye devam edeceğiz. Mazlumun ahı indirir şahı” diye konuştu.

