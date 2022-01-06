Kazakistan ve Atatürk Havalimanı'nın ilişkisi: AKP'nin ödediği yüzlerce milyon ortaya çıktı

06 Ocak 2022 Perşembe, 14:06

Kazakistan’da 4 gündür devam eden akaryakıt protestolarında gerginlik devam ediyor. Ülkenin çeşitli kentlerinde devam eden protestolarda, göstericiler Almatı Havalimanı Terminali'ne kullanılamaz hâlâ getirdi. Alınan bilgilere göre havalimanı personeli evlerine gönderilirken uçuşlar ise belirsiz bir süreliğine durduruldu.

Kullanılamaz hâlâ gelen havalimanın işletmesini AKP'ye yakınlığı ile bilinen TAV adlı şirket yapıyor.

İŞLETMEYİ ALMADA 'ATATÜRK HAVALİMANI' İZİ

İstanbul’da dev masrafları nedeniyle karşı çıkılan ve AKP’nin yandaş firmalara yaptırdğı İstanbul Havalimanı nedeniyle Atatürk Havalimanı’nı 7 Nisan 2019 tarihinde sivil uçuşlara kapatılmıştı.

Atatürk Havalimanı’nı yıllık 165 milyon avro kirayla işleten şirket, kira sözleşmesinin bitmesine 1,5 yıl kala havalimanının uçuşa kapatılması ve tüm uçuşların İstanbul Havalimanı’na yönlendirilmesi nedeniyle zarara uğradığını belirtirken, söz konusu zarar devlet tarafından karşılandı.

AKP, hisselerinin yüzde 46,12’si Fransız hava limanı işletmecisi Aéroports de Paris Grubu’na ait olan TAV Havalimanları Holding’e tam 389 milyon avro gelir kaybı ödemesi yapmıştı.

Kullanılmaz hâlâ gelen havalimanını TAV adlı şirket aldığı bu tazminata ufak bir ek yaparak 415 milyon dolara satın aldı.

THY YÖNETİM KURULU BAŞKANI İDDİASI

Kazakistan'ın havacılık açısından Türkiye'yi örnek almış bir ülke olduğu biliniyor. Kazakistan'daki olağanüstü durum devam ederken, Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı, eşi Tuğçe Saatman, THY çalışanları ve yakınlarının, Kazakistan'da mahsur kaldığı öne sürülmüştü.