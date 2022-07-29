Devletin fabrikası SADAT’a emanet

29 Temmuz 2022 Cuma, 09:01

Tuğgeneral görevindeyken emekli olan ve Siyasal İslamcı kimliğiyle bilinen eski Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Adnan Tanrıverdi ile 22 emekli subay ve astsubay tarafından 28 Şubat 2012 tarihinde kurulan SADAT, kurulduğu günden beri tartışma konusu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tam adı Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. olan SADAT’ın İstanbul Beylikdüzü’ndeki merkezinin önünde 13 Mayıs’ta bir açıklama yaptı.

CHP Liderinin, "SADAT paramiliter bir kuruluştur... Burası terörist yetiştiren bir kurumdur. Seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu burasıdır ve Saray'dır" ifadelerini kullandığı açıklama günlerce tartışıldı.

4,5 MİLYON TL TUTARINDA İHALE

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, şimdi de SADAT’ın kurucuları ve ortakları arasında yer alan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek’in kamuya ait olan Türkiye Şeker Fabrikaları’nın (Türkşeker) özel güvenlik işini aldığı açığa çıktı. Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere göre, Türkiye Şeker Fabrikaları Anonim Şirketi, 11 Nisan’da “Özel Güvenlik Hizmet Alımı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleyi 4 milyon 504 bin TL teklif veren Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş. aldı.

İhale kapsamında, 1 Temmuz-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, 6 ay boyunca korunacak alanlar şöyle sıralandı:

“Ankara Şeker Fabrikası, Makine Fabrikası, Şeker Enstitüsü ve Tohum Fabrikası, hizmet binaları, lojmanlar, ambarlar, sosyal tesisler, müştemilatı, meydan sahası ile Ankara ili hudutlarında bulunan idaremizce kiralanmış şeker depoları ve genel müdürlük binası.”

KORUMADIKLARI BİR KURUM YOK

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde yer alan bilgilere göre, Ekol Grup Koruma Güvenlik ve Eğitim Hizmetleri A.Ş.’nin sahipleri aynı zamanda SADAT’ın da ortakları ve kurucuları olan Mehmet Naci Efe ile Mehmet Tek.

Tek ile Efe’nin sahibi olduğu şirketlerinden biri olan Ekol Grup Güvenlik Şirketi, 2012 ile 2022 yılları arasından kamu kurumlarında tam 86 özel güvenlik ihalesi aldı. Bu 86 ihalenin toplam bedeli ise 453 milyon 258 bin TL’yi buluyor.

Yine bu ikilinin sahibi olduğu bir diğer özel güvenlik şirketi olan Ekol Grup Koruma Şirketi de kamudan 90 milyon TL değerinde 19 ayrı ihale aldı. Efe ile Tek’in özel güvenlik şirketleri, üniversitelerde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na, Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı öğrenci yurtlarından, adliyelere ve AKP’li belediyelere kadar birçok kamu kurumundan milyonlarca liralık özel güvenlik ihalesi aldı.

İkili sadece bu iki ayrı özel güvenlik şirketiyle kamudan 105 ayrı ihale aldı. Bu 105 ihaleyle kamunun kasasından şirketlere ödenen para da 543 milyon TL’yi aşıyor.