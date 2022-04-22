Devrilen iş makinesinin operatörü öldü

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.

DHA
22 Nisan 2022 Cuma, 15:48
Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
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Kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağı için bölgede yol çalışması yapan Mustafa Bozkurt’un kullandığı iş makinesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.

Kazada, iş makinesinin altında kalan operatör Mustafa Bozkurt, yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Bozkurt, kurtarılamadı.


gaziantep İşçi

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