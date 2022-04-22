Devrilen iş makinesinin operatörü öldü
Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yol çalışması yaparken devrilen iş makinesinin operatörü Mustafa Bozkurt (23), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Sulumağara Mahallesi'nde meydana geldi. Maden ocağı için bölgede yol çalışması yapan Mustafa Bozkurt’un kullandığı iş makinesi, yaklaşık 5 metre yükseklikten devrildi.
Kazada, iş makinesinin altında kalan operatör Mustafa Bozkurt, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Mustafa Bozkurt, kurtarılamadı.
Video Haberler
- AKP’li belediye görevlisi dolandırıcılıktan tutuklandı
- Erdoğan açıkladı: Şehit sayısı 3'e yükseldi
- 'Bunun bana siyaseten hiçbir zararı yok'
- 'Hanımağa'nın evinden cephanelik çıktı
- Arnavutköy’de korkutan yangın
- Bakan Koca'dan Bilim Kurulu açıklaması
- Ekipler devrede: İstanbul'da 'Kinder' denetimi
- Film gibi hırsızlık
- Otomobilde mahsur kalan kadın kurtarıldı
- Ankara'da kaçak tütün ve makaron operasyonu
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Erdoğan sonrası dönem'e hazırlık iddiası
- Karanlıkta basın toplantısı
- Eski bakan yaşamını yitirdi
- 'AK Parti'ye yakın bazı kaynaklar...'
- Akşener'den Kılıçdaroğlu'na 'fatura' çağrısı
- '3 eski bakan fısıltılarla Erdoğan'ı anlattı...'
- Kulüpler Birliği'nden sabaha karşı flaş açıklama!
- Erdoğan'dan 3600 ek gösterge açıklaması
- Yeni parti transferi tartışma yarattı
- 'Donanmayı küçük düşürüyor...'