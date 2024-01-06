Devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü yaralandı
Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde devrilen kimyasal madde yüklü TIR'ın şoförü Osman B. (54) yaralandı.
Feci kaza, Nurdağı-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Osman B.'nin kontrolünü yitirdiği plakası öğrenilemeyen kimyasal madde yüklü TIR, devrildi.
Kazayı görenlerin ihbarıyla, bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri sürücü Osman B.'nin yaralandığını belirledi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.
İncelemenin ardından TIR, olay yerinden çekiciyle kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ünlü sunucu canlı yayında ölümden döndü
- Maçoğlu'nun adresi belli oldu!
- Bahçeli'den Yargıtay üyelerine 'tebrik'!
- Devletin üç ayağı yaşananların farkında
- Marmara için tarih verildi!
- ORC'den çok konuşulacak 'İstanbul' anketi
- En düşük emekli aylığı için masadaki 2 formül iddiası
- Hulki Cevizoğlu'nun 'fotoğraf' çabası! Oturdu, kalktı...
- İzmir açıklarında korkutan deprem!
- Soruşturma tamamlandı!