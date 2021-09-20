Devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki Kazım yaşamını yitirdi
Denizli'de gerçekleşen kazada devrilen traktörün altında kalan 15 yaşındaki Kazım Çal yaşamını yitirdi. Babası Ömer Çal ise ağır yaralandı.
Denizli'nin Honaz ilçesinde, traktörün devrilmesiyle altında kalarak ağır yaralanan Kazım Çal (15) yaşamını yitirdi, babası Ömer Çal'ın (45) ise tedaviye alındı.
Kaza, Akbaş Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi.
Ömer Çal, kullandığı 20 H 7922 plakalı traktörle Akbaş Mahallesi istikametine giderken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör yol kenarına yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, sürücü Ömer Çal ile yanındaki çamurluğun üzerinde yolculuk yaptığı tespit edilen oğlu Kazım Çal'ı traktörün altında çıkardı.
Ağır yaralı olduğu belirlenen baba ve oğlu, ambulansla Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazım Çal, hastanede yapılan müdahaleye rağmen bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Ömer Çal'ın ise hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Kazayla, ilgili jandarma soruşturma başlattı.
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