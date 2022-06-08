Devrilen vincin altında kalan operatör öldü

Mersin'de fabrikada kullandığı vincinin altında kalan operatör Yusuf Eriş (25) yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
08 Haziran 2022 Çarşamba, 13:22
Devrilen vincin altında kalan operatör öldü
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Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eriş’in operatörlüğünü yaptığı vinç devrildi. Kazada Eriş, vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Ekiplerin yaptığı kontrolde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkartılan Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı


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