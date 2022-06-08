Devrilen vincin altında kalan operatör öldü
Mersin'de fabrikada kullandığı vincinin altında kalan operatör Yusuf Eriş (25) yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kaza, sabah saatlerinde Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Yusuf Eriş’in operatörlüğünü yaptığı vinç devrildi. Kazada Eriş, vincin altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Ekiplerin yaptığı kontrolde, Eriş'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkartılan Eriş'in cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Video Haberler
- Kılıçdaroğlu ile Teyze arasında çok dikkat çeken diyalog
- Ekonomik kriz yurttaşı siyah poşette itti
- Kadıköy ve Eminönü'nde denizden çıkanlar şaşırttı
- Metroda yumruk yumruğa kavga
- Adana'da IŞİD operasyonu: 10 şüpheli yakalandı
- Duş alan kadını dikizleyen tacizci darbedildi
- 'Yalnız Kurt' AKP'yi karıştırdı
- Bağcılar'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
- Seyir terasından kayalıklara düştü,'' İtfaiye kurtardı''
- Dengesini kaybetti, 10 metre yükseklikten düştü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Kira artışına sınır geldi
- Genel Başkanın eşine 'Erdoğan'a hakaret'ten hapis cezası
- Markete üstsüz giren kadına gözaltı
- Nebati’ye konuşma yasağı
- Erdoğan hakkında suç duyurusu
- Motorine dev zam!
- AKP'den asgari ücret açıklaması
- 'Ekim ayını bekleyin, sürprizlerim var'
- Cem Küçük'ün o açıklamaları gündemde
- Gevrek ve boyoza bir zam daha