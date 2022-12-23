Devrim şehidi Kubilay ve silah arkadaşları 92. yıldönümünde anıldı!

23 Aralık 2022 Cuma, 15:29

Menemen’de 1930 yılında Cumhuriyet karşıtları tarafından katledilen devrim şehitleri Asteğmen Mustafa Fehmi Kubilay ile Hasan ve Şevki beyler Menemen Olayı olarak tarihe geçen ayaklanmanın 92. yılında bir kez daha anıldı.

Anma programı Menemen Yıldıztepe Şehitliği’ndeki resmi törenle başladı. Törene İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca, CHP İzmir Milletvekilleri Bedri Serter, Atilla Sertel, Menemen Kaymakamı Fatih Yılmaz, İzmir Garnizon Komutanı Vekili Tümgeneral İsmail Üner, Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, Menemen Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, CHP Menemen İlçe Başkanı Ömer Güney, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, meclis üyeleri, Şehit Asteğmen Kubilay'ın aile fertleri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

“GERÇEK DEMOKRASİNİN SAVUNUCUSU OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Şehitlikteki Kubilay Anıtı’nda düzenlenen anma töreni Yıldıztepe Şehitliği’ne kırmızı karanfil konulmasıyla son buldu. Resmi törenin ardından Atatürkçü Düşünce Derneği tarafından organize edilen yürüyüşe geçildi. Kortej, Menemen İZBAN İstasyonu’ndan şehitliğe kadar sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüdü. Alandaki törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mustafa Özuslu, “Menemen Olayı, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra yapılan devrimlere, Türk toplumunun bir arada hareket edişine, bir ulusun kendini yeniden inşa edilişine karşı duyulan tahammülsüzlüğün ayaklanmasıydı. Bizler bugün, bu güzel ülkede bir arada, kardeşçe, tüm farklılıkları kucaklayarak herkesin eşit haklara ve özgürlüklere sahip olduğu bir düzende yaşamak için var gücümüzle çalışmaya devam etmeliyiz. Demokrasi, bir kültür bir bilinç olgusudur. Bizler gerçek demokrasinin savunucusu olmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

“ÖNÜMÜZDEKİ SENE ŞEHİTLERİMİZE RAHAT UYUYUN DİYEBİLECEĞİZ”

Törende konuşan ADD Genel Başkanı Dr. Hüsnü Bozkurt, “Yeniden Atatürk Cumhuriyeti için Kubilay gibi mücadele göstermemiz lazım. Önümüzdeki sene şehitlerimize rahat uyuyun diyebileceğiz” ifadelerini kullandı.

“CEHALETİ AYDINLATMAK ÖĞRETMENLERİN GÖREVİDİR”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, “Biz biliyoruz ki bir şiddetin bir cinayetin tek bir faili yoktur bu bir zihniyettir. Bu zihniyet de cehalettir. Bu cehaletin aydınlatılması da başöğretmenin ışığını hisseden tüm cumhuriyet öğretmenlerinin temel görevidir” diye konuştu.

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık ise “Onlar bu devletin, bu cumhuriyetin bekası için öldüler. Gericiliğe karşı ilk direnen şehitler oldular. Bizler milyonlarca kamu çalışanı aynı gericilikle mücadele etmeye devam ediyoruz” dedi. Kubilay Anıtı'ndaki resmi anma töreninin ardından Menemen Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş yapıldı.

KUBİLAY İÇİN KOŞULDU

Devrim şehidi Kubilay anısına İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen “Şehit Asteğmen Kubilay Yol Koşusu” Menemen’de yapıldı. Menemen Karaağaç Yolu’ndan başlayıp Menemen Cumhuriyet Meydanı’nda sona eren 10 kilometrelik parkurda yaklaşık 450 sporcu madalya için mücadele etti. Yarışın startını İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge birlikte verdi.

Büyük erkeklerde Turgay Bayram, Ali Şimşek ve Yunus Emre Akkuş üçüncü oldu. Büyük kadınlarda Fatma Arık birinci, Hasibe Demir ikinci, Özlem Işık üçüncü olarak yarışı tamamladı.

Genç erkeklerde Kerem Can Çelik birinci oldu. Emir Salih Karakuzu ikincilik, Erhan Taç üçüncülük elde etti. Genç kadınlarda Esmanur Yılmaz birincilik kürsüsüne çıkarken, Rojin Selgi ikinci, Hanife Tüfekçi üçüncülüğü aldı. Dereceye girenlere ödüllerini İzmir Belediye Başkan Vekili Mustafa Özuslu, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Milli Bayramlar Komitesi Başkanı Ulvi Puğ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Hakan Orhunbilge tarafından verildi.