‘Dezenfektancı’ bakan Ruhsar Pekcan hisseyi devretti

Yayınlanma: 01 Şubat 2023 - 04:00

Güncelleme: 01 Şubat 2023 - 06:10

Ruhsar Pekcan’ın, Ticaret Bakanlığı koltuğunda otururken kendi bakanlığına piyasa fiyatlarının neredeyse iki katına dezenfektan sattığı ortaya çıkmıştı.

Pekcan, Nisan 2021’de Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan kararname ile görevden alınmıştı. Eski bakan, aşılama sonrası pandemide yeni döneme geçilen 6 Eylül 2021 kararlarından iki gün sonra ise şirket hisselerini devretmiş.

ŞİRKETE ÜÇ ORTAK

Nanoksia Biyoteknoloji Şirketi’nin Kayseri adresli bir, İstanbul adresli iki olmak üzere toplam üç ortağı bulunuyor. Kayseri’de bulunan ortaklardan biri Nanobiotech Arge İnovasyon Sağlık Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi olarak resmi kayıtlarda yer alıyor. Şirketin ikinci kurucu ortağı ise Ruhsar ve Hasan Pekcan’ın sahibi olduğu Karon Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi.

Ruhsar Pekcan görevden alındıktan beş ay sonra şirketteki hisselerini eşi Hasan Pekcan’a devretti. 8 Eylül 2021’de yapılan devir ile şirketin tek sahibi Hasan Pekcan oldu. Pekcan’ın şirketten ayrılmasından iki gün önce ise pandemi kuralları aşılamanın yaygınlaştırılmasıyla gevşetilmişti. Bu tarihten sonra günlük 1000 litre dezenfektan satışları 1 litreye kadar düşmüştü.

TEKNOLOJİ BAKANLIĞI YATIRIM YAPTI

Nanoksia’nın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan 1.4 milyon liralık yatırım desteği aldığı ortaya çıkmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, resmi sitesinde Covid-19 ile mücadele kapsamında atılan adımları anlattığı bölümde “KOBİ Teknoyatırım Destek Programı” kapsamında örnek olarak Nanoksia şirketine verilen destek yer almıştı. Pekcan’ın Türk Hava Yolları’nın (THY) yüzde 50 ortak olduğu Turkish Ground Service (TGS) Yer Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 217 bin TL’lik dezenfektan sattığı belirlenmişti. Pekcan’ın görevden alınmasından 5 ay sonra istifa etmesi tüm bu süreçlerde şirketin ortağı olarak görevde olduğunu gösterdi.