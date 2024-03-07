Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'sandık değişti' mesajına ilişkin uyarı: 'Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz'

İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) tarafından, bazı cep telefonlarına ve e-posta adreslerine gelen 'Seçimde oy kullanacağınız sandık değişti' benzeri mesajların dolandırıcılık amaçlı olduğu uyarısı yapıldı.

DHA
Yayınlanma: 07.03.2024 - 16:16
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden 'sandık değişti' mesajına ilişkin uyarı: 'Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz'
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Yerel seçime sayılı günler kala Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) 'sandık değişti' mesajlarına ilişkin uyarı geldi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Yüksek Seçim Kurulu, kesin listelerin ardından kanunda yer alan istisnalar dışında hiçbir seçmenin oy kullanacağı sandığın yerinde değişiklik yapmamaktadır. Resmi kurum ve kuruluşların ad ve logoları kullanılarak yürütülmeye çalışılan dolandırıcılık faaliyetlerine karşı dikkat ediniz. Resmi kurumların bildirimleri haricinde herhangi bir bildirim veya duyuruya itibar etmeyiniz" denildi.


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